Müllentsorgung in Moers Neuer Termin für Schadstoffmobil

Einmal im Monat hält die mobile Entsorgungsstelle auch am Kreislaufwirtschaftshof in Moers-Hülsdonk. Da dort in der Vorwoche wegen der finalen Asphaltierungsarbeiten in der Hauptzufahrt der neuen Anlage die Sammlung ausfiel, holt die Enni Stadt & Service den Termin am Karnevalssamstag nach. Am 10. Februar können Moerser am Jostenhof in der Zeit von 7 bis 14 Uhr Pflanzenschutzmittel, Säuren und Laugen, Spraydosen oder beispielsweise die Lackreste und Lösungsmittel der letzten Wohnungsrenovierung kostenlos abliefern.