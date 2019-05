Soziales in Moers : Neuer Caritreff soll Nachbarn in der City vernetzen

Neuer Caritreff soll Nachbarn in der City vernetzen

Soziales in Moers

Brunhild Demmer (rechts), Vorstandsvorsitzende des Caritasverband , eröffnete den neuen Treffpunkt an der Augustastraße. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Wer Menschen treffen möchte: An der Augustastraße 7 gibt es Kaffee, Spiele und Steckdosen, um das Handy aufzuladen.

In dieser Woche öffnet ein neuer Begegnungsraum seine Pforten: Der Caritreff auf der Augustastraße. 30 Menschen finden hier Platz. Es gibt eine kleine Bühne mit E-Piano, eine Bar, eine große Küche. Gruppentische stehen überall, vor dem Fenster gibt es eine Bank mit bunten Kissen. Jeder, der in der Moerser Innenstadt unterwegs ist, kann hereinkommen und sich bei einem Kaffee aufwärmen.

Leiterin Birgitt Schulte-Kellinghaus hat alles eingerichtet. Am Montag erzählt sie zur Eröffnung ihre Geschichte: Nach mehr als 30 Jahren in der Kinder- und Jugendhilfe der Caritas habe sie sich verändern wollen. „Ich brauchte eine neue Herausforderung“, sagt sie. Ihr Arbeitgeber machte ihr ein Angebot: Sie könne einen Caritreff leiten, der noch entstehen sollte. An der Augustastraße 7, wo bereits im Juli 2017 eine Beratungsstelle eingezogen war.