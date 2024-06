Einzelhandel in Moers Neuer Anlauf für verkaufsoffenen Sonntag im Dezember

In Moers soll es möglichst noch in diesem Jahr einen verkaufsoffenen Sonntag im Dezember geben. Die Moers Marketing will dazu einen Antrag an den Rat der Stadt richten. „So schnell wie möglich“, sagte am Mittwoch Moers-Marketing-Chef Michael Kersting. Kurz vorher hatte Kersting eine Liste mit fast 2000 Unterschriften von Achim Reps, Vorsitzender der Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers (ISG), entgegengenommen. Kostenpflichtiger Inhalt Die ISG hat Händler in der Innenstadt dazu befragt, wie sie, ihre Mitarbeiter und Kunden zum Thema „dritter verkaufsoffener Sonntag“ stehen. Mit überwältigendem Erfolg. „73 von insgesamt 82 Einzelhändlern sind dafür. Das sind 89 Prozent“, sagte Reps.