Rat hat entschieden Moers soll zwei neue Flüchtlingsheime bekommen

Zwei neue dreigeschossige Wohnblöcke an der Otto-Lilienthal-Straße im Gewerbegebiet Genend und auf einer circa 9000 Quadratmeter großen landwirtschaftlichen Fläche im Bereich Römerstraße/Länglingsweg in Schwafheim: Weil die Unterbringungskapazitäten nahezu erschöpft sind und die Stadt Moers in den nächsten Wochen und Monaten deutlich mehr Flüchtlinge – insbesondere aus der Ukraine – erwartet, hat der Stadtrat in der vergangenen Woche den Bau auf Empfehlung der Verwaltung beschlossen. Rund 200 Personen pro Standort können in den Gebäuden wohnen. Geplant werden sie, wie berichtet, für die Unterbringung von Familien. Nach Kritik von Anwohnern und Gewerbetreibenden am Standort Otto-Lilienthal-Straße regt sich nun auch in Schwafheim Widerstand gegen die Pläne von Politik und Verwaltung. In den sozialen Netzwerken werden unter mehreren Postings Pro und Contra diskutiert.