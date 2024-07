Enni tauscht Transponder aus Neue Technik für alte Restabfalltonnen in Moers

Die Tauschaktion war notwendig geworden, weil die veraltete 4-MHz-Technik, die bislang auch an Sammelfahrzeugen verbaut ist, im neuen Jahr nicht mehr weiterbetrieben werden kann. „Die Hersteller der Zähltechnik setzen seit einigen Jahren auf die 134,2-Herz-Technik, die auch in Moers seit rund 15 Jahren in die Tonnen verbaut wird“, so Kempken. So trügen heutzutage die meisten der rund 100.000 Moerser Restabfall-, Bio- und Altpapiertonnen bereits den Chip der neuen Generation. Dieser besitzt ein Identifikationssystem, mit dessen Hilfe Enni die Abfallbehälter eindeutig einem Grund-stück zuordnen kann und einzelne Leerungen zählt. „Dadurch stellen wir sicher, dass jeder nur das zahlt, was er auch nutzt“, sagt Kempken. In Moers sind zehn jährliche Restabfall-Leerungen in der Abfallgebühr enthalten. Info: www.enni.de/transpondertausch.