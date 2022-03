Kindergartenplanung 2022/23 in Moers : Neue Stepke-Kita soll im Herbst fertig sein

Moers Nach einem Baustopp im Juli 2021 laufen die Bauarbeiten an der Gabelsbergerstraße wieder an. Die Stadt plant mit der viergruppigen Innenstadt-Kita für das Jahr 2022/23. Insgesamt soll es in Moers dann 3580 Kita-Plätze geben.

Eigentlich sollte die Kita „Zauberwürfel“ an der Gabelsbergerstraße seit Herbst 2021 in Betrieb sein. Doch ein Baustopp kam im Juli 2021 dazwischen. Wegen Verstößen gegen die Baugenehmigung legte die Stadt die Baustelle auf Eis. Für viele Eltern muss die Enttäuschung groß gewesen sein. Der Trägerin der Kita, die Step Kids Kitas gGmbH (Stepke), lagen damals bereits Anmeldungen von 50 Jungen und Mädchen vor.

Jetzt steht an der Gabelsbergerstraße ein Kran, der Umbau des ehemaligen Verwaltungsgebäudes des Kirchenkreises Moers in eine Kita läuft weiter. „Es gibt eine Teil-Baugenehmigung“, sagte Stadtsprecher Thorsten Schröder. Die Stadt gehe davon aus, dass die viergruppige Einrichtung im nächsten Kindergartenjahr, also 2022/23, zur Verfügung stehen kann.

Info Dauerausschreibung: Erzieherinnen gesucht Problem Nicht nur Kindergarten-Plätze sind in Moers nach wie vor begehrt. Wie in anderen Städte werden auch Erzieher und Erzieherinnen für die Betreuung der Kinder werden dringend gesucht. Das sei zurzeit sogar „fast das größere Problem“, sagte Stadtsprecher Thorsten Schröder. Qualifikationen Die Stadt nimmt im Rahmen einer Dauerausschreibung laufend Bewerberbungen entgegen. Angesprochen sind Interessenten mit folgenden Qualifikationen: Staatliche Anerkennung als Erzieherin/Erzieher, Kindheitspädagogin/Kindheitspädagoge, Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter, Sozialpädagogin/Sozialpädagoge oder Diplompädagogin/Diplompädagoge. Nach Prüfung können auch verwandte Berufsgruppen und Hochschulabschlüsse für die vakanten Stellen anerkannt werden. Kontakt Fragen beantwortet Anne-Katrin Stroh, Telefon 02841/ 201-786, anne-katrin.stroh@moers.de. Die Ausschreibung steht unter: www.moers.de

Geplant wird die Kita von der Firma Audere Equity aus Fellbach bei Stuttgart. Sie gibt im Internet August 2022 als Fertigstellungsdatum an. Bei Stepke ist man mit der Nennung eines Termins aber vorsichtig. Es gebe das Ziel einer Eröffnung im September, ob das klappt, sei aber offen, sagte am Mittwoch der stellvertretende Stepke-Regionalleiter René Oehl. „Verschiedene Dinge müssen noch geklärt werden.“ Anmeldungen für die neue Kita seien noch nicht möglich.

Nach wie vor werden Kindergartenplätze in Moers gebraucht. „Den größten Bedarf gibt es im Bereich der Innenstadt“, sagte Stadtsprecher Schröder. Vorausgesetzt, die Kita Gabelsberger Straße sowie weitere in Bau oder Planung befindluiche Kindergärten werden fertiggestellt, sei die Versorgung mit Kita-Plätze in Moers für das Jahr 2022/23 allerdings gut. Nach der aktuellen Planung stehen dann insgesamt 3580 Plätze in den Kindertageseinrichtungen in Moers zur Verfügung, davon 525 für Kinder unter drei Jahren. Hinzu kommen 460 U- 3-Plätze bei insgesamt 190 Tagesmüttern und Tagesvätern.

Die Versorgungsquote im Ü-3-Bereich liege inklusive Tagespflege bei 96,8 Prozent. „Das entspricht einer Volldeckung“, sagte Schröder. Denn es gebe auch Familien, die ihre Kinder lieber zu Hause betreuen, statt sie in einen Kindergarten zu geben. Allerdings komme es vor, dass Eltern keinen Platz für ihr Kind in ihrer Wunschkita erhalten. „Diese Fälle gibt es leider noch.“

Im U-3-Bereich liegt die Versorgungsquote bei 53,9 Prozent. Auch dies reiche aus, um den Wünschen von Eltern nachzukommen. Die Stadt beobachtet, dass immer mehr Eltern ihre Kinder lieber in einer Kita statt bei Tageseltern betreut wissen möchten – U-3-Plätze in Kitas werden immer gefragter. Das „Einstiegsalter“ verschiebe sich in Richtung zwei Jahre.

Zusätzliche Kita-Pätze soll es künftig nicht nur an der Gabelsberger Straße geben. So wird in Moers-Kapellen die ehemalige Achterrathsfeldschule derzeit als Ausweichquartier für die städtische Kita Holderberger Straße genutzt. Wenn diese (voraussichtlich im dritten Quartal 2022) ihr neues Gebäude an der Holderberger Straße bezieht, soll die Achterratsfeldschule vorläufig Kita-Standort bleiben. Auch in Zentrumsnähe plant die Stadt mit weiteren Kapazitäten: Im Moerser Feld/Am Schürmannshütt ist eine Kita in Planung. Wenn alles gut geht, soll sie schon Ende 2022/Anfang 2023 zur Verfügung stehen. Der Träger ist auch dort Stepke. „Mit den neuen Kita-Plätzen schaffen wir ein bisschen mehr Normalität“, sagte Thorsten Schröder. Denn zurzeit gebe es in etlichen Kindergärten Überbelegungen, die dann abgebaut werden könnten.