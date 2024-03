Vereinsleben in Moers Neue Spielstätte für Kapellener Dartsportler

Seit Oktober 2023 hat der TV Kapellen 1919, neben Fußball, Handball, Schwimmen, Kostenpflichtiger Inhalt Volleyball und weiteren Sport- und Fitnessaktivitäten, mit Dart eine neue eigene Sportabteilung (die RP berichtete). Trainingsort mit mittlerweile sieben spielbaren Boards ist das Vereinsheim auf der Lauersforter Straße in Moers-Kapellen. Was bislang fehlte, war ein größerer Raum als Spielstätte mit einem Fassungsvermögen für 50 bis 60 Besucher. Der ist nun im Awo-Jugendzentrum Henri auf dem Gelände des Henri-Guidet-Zentrums in Kapellen gefunden. Zugleich ist der TV Kapellen mit dem Jugendzentrum auch eine Kooperationspartnerschaft eingegangen.