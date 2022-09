Unterricht in Moers : Verstärkung für die Musikschule

Musikschulleiter Georg Kresimon (rechts) freut sich über die Neuzugänge Nicole Heckrath Accurso und Beate Tuisel (v.l.). Foto: Stadt Moers Foto: Stadt Moers

Moers Flötistin Nicole Heckrath Accurso und Akkordeonistin Beate Tuisel unterrichten ab sofort an der Moerser Musikschule. Wie die Schülerinnen und Schüler von dem Fachwissen und der Erfahrung der beiden Musikerinnen profitieren können.

Über zwei neue Lehrkräfte können sich die Schüler der Moerser Musikschule freuen. Nicole Heckrath Accurso (Blockflöte) und Beate Tuisel (Akkordeon) sind dort gestartet. „Es ist gar nicht so leicht, gute und nette Leute für die Arbeit an der Musikschule zu bekommen. Der Fachkräftemangel ist auch hier angekommen“, bedauert Musikschulleiter Georg Kresimon. Er begrüßte die neuen Kolleginnen und freute sich über das Fachwissen und die pädagogischen Erfahrungen, die beide Frauen mitbringen.

Was sie eint, ist nicht nur die Liebe zu ihrem jeweiligen Instrument, sondern auch die Erfahrungen in der Lehrtätigkeit mit Kindern und Erwachsenen. Passend dazu hat Beate Tuisel zusätzlich eine Ausbildung als Musikgeragogin. Dabei geht es darum, ältere Menschen (wieder) an die Musik heranzuführen. Dies kann auch in einem Akkordeonorchester geschehen, das neue Teilnehmende gerne in seine Reihen aufnimmt.

Info Weitere Informationen zu den Unterrichtsangeboten gibt es auf der Internetseite der Moerser Musikschule www.moerser-musikschule.de und telefonisch unter 0 28 41 / 1333. Da Akkordeons meist recht teuer sind, stellt die Musikschule Leihinstrumente in verschiedenen Größen zur Verfügung.

Nicole Heckrath Accurso ist in Brasilien geboren und hat dort ihren Bachelor-Abschluss im Hauptfach Flöte absolviert. Seit 2003 lebt sie in Deutschland. An der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt hat sie ihren Master gemacht. In den letzten fünf Jahren war sie an der Musikschule in Singen (Baden-Württemberg) tätig. In Bezug auf ihr Instrument möchte sie Vorurteile abbauen: „Es wird von Kindern häufig für den Anfang genutzt, aber es hat viele Möglichkeiten der Entwicklung. Zudem gibt es ein großes Repertoire.“ In der Regel fangen die Schülern mit einfachen Stücken auf der Sopranblockflöte an. Wenn sie diese beherrschen, ist der Wechsel auf die Altblockflöte möglich. Auch der Klang der Instrumente kann sehr unterschiedlich sein. „In der zeitgenössischen Musik kann er hart und trocken sein, aber manchmal passt auch die brasilianische Bezeichnung flauta doce (süße Flöte).“