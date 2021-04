Medizin in Moers : Neue Anlaufstelle für Krebspatienten

Moers Die Stiftung Krankenhaus Bethanien, das St.-Josef-Krankenhaus und „Die Pflege“ haben die Krebsberatung Niederrhein gegründet. Die Anlaufstelle hat ihren Sitz am Eurotec-Ring 40 in Moers.

Mit all diesen Fragen können sich Menschen, die von einer Krebserkrankung betroffen sind sowie deren Angehörige zukünftig an die Krebsberatung Niederrhein wenden. Die am Eurotec-Ring 40 in Moers angesiedelte Anlaufstelle arbeitet unabhängig und ehrenamtlich. Ihre Gründung geht auf die Kooperation zwischen dem St. Josef Krankenhaus Moers, dem ambulanten Pflegedienst „Die Pflege“ und der Stiftung Krankenhaus Bethanien Moers zurück. „Wir sind als Krankenhäuser und Pflegedienst seit vielen Jahren in der Behandlung und pflegerischen Begleitung von Krebspatienten spezialisiert. Mit der vollumfänglichen Versorgung sind allerdings auch spezielle Beratungsformen verbunden, die einen eigenen Bereich benötigen. Dafür brauchen wir in Moers ein Angebot, das sich in der Krebsberatungsstelle wiederfinden soll“, so Birgit Kessler, Ralf Nennhaus und Ralf Engels während der konstituierenden Sitzung.