Nach Diebstahl in Moers Neue Israel-Flagge soll bald wehen

Die Stadt hatte am 9. Oktober eine Israel-Flagge vor dem Rathaus gehisst, als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in Israel nach den Angriffen der Hamas. Die Flagge war in der Nacht vom 9. auf den 10. Oktober beschädigt worden, in der Nacht vom 15. zum 16. Oktober wurde sie von Unbekannten vom Mast entfernt und gestohlen. In beiden Fällen ermittelt der Staatsschutz.