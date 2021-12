Betrieb startet am Montag : Neue Impfstelle in Moers – Booster-Termine buchen

Moers Am Montag nimmt die Impfstelle im Gesundheitsamt den Betrieb auf. Termine für Booster-Impfungen können bereits gebucht werden. Kreis und Johanniter wollen das Impfangebot in Moers weiter ausbauen.

Am Montag, 6. Dezember, öffnet die neue Impfstelle des Kreises im Gesundheitsamt an der Mühlenstraße 9-11. Sie befindet sich im Erdgeschoss des Gebäudes, am Hintereingang. Betrieben wird die Impfstelle im Auftrag des Kreises durch die Johanniter-Unfall-Hilfe. Montags bis samstags, jeweils von 9 bis 14 Uhr, werden dort Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen durchgeführt. Für Booster-Impfungen ist , wie bei allen stationären Impfstellen des Kreises, eine Terminvereinbarung notwendig. Die Termine für Moers können ab Freitag, 3. Dezember, unter https://tevis.krzn.de/tevisweb081/ gebucht werden.

Insgesamt bietet der Kreis Wesel damit an vier festen Impfstellen in Dinslaken, Kamp-Lintfort, Moers und Wesel feste Impfstellen an. Ergänzt wird das Impfangebot durch mobile Impfungen an wechselnden Orten im Kreisgebiet. Alle Impfangebote des Kreises Wesel sind zu finden unter https://www.kreis-wesel.de/de/themen/impfangebote/.