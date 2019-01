Infrastruktur in Moers: Neue Enni-Zentrale: Bauantrag bis Mitte 2019

Moers Die Vorplanung für das Verwaltungsgebäude der Unternehmensgruppe am Jostenhof steht – genauso wie der Auszugstermin an der Uerdinger Straße.

Die Zeit läuft: Bis Mitte 2021 muss das neue Verwaltungsgebäude der Enni-Unternehmensgruppe am Jostenhof stehen, sonst steht die „Energie & Umwelt“ ohne Dach über dem Kopf dar. Wie berichtet, wird der Moerser Energieversorger seinen Sitz in der Moerser Innenstadt nach mehr als 120 Jahren aufgeben. 2017 hat der Aufsichtsrat den Verkauf des Traditionsstandortes an der Uerdinger Straße beschlossen. Der 1984 bezogene Bau wird dann Heimat des Awo-Kreisverbandes Wesel, der Rheinberg verlässt und mit seiner Geschäftsstelle und Betreuungsangeboten nach zehn Jahren in die Grafenstadt zurückkehrt. Am Jostenhof nimmt die Planung jetzt langsam konkrete Formen an – zumindest auf dem Papier.