Krankenhaus in Moers Neue Ausbildungsmöglichkeiten in der Pflege

Parallel dazu bietet die Pflegefachschule ab 1. April erstmalig die einjährige Ausbildung für Pflegefachassistenzen an. Die Ausbildung ist ebenfalls in einen theoretischen und einen praktischen Teil gegliedert. Die praktische Ausbildung der Akutversorgung wird im Krankenhaus, die der Langzeitpflege in der ambulanten Pflege und Senioreneinrichtungen stattfinden. Für alle Ausbildungsformen können sich interessierte Personen ganzjährig in der Bethanien Akademie Moers bewerben. „Wir möchten mit den verschiedenen Ausbildungsformen individuell auf die Bewerberinnen und Bewerber eingehen. Gerade mit der Ausbildung in Teilzeit ebnen wir Menschen mit Familie den Weg, sich selbst zu verwirklichen“, erklärt Angelika Linkner, Pflegedirektorin im Krankenhaus Bethanien.