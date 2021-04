Investition am Standort Göttingen : Moerser Unternehmen baut neue Schnelltest-Fabrik

Moers/Göttingen Die Nal von Minden GmbH aus Moers baut für sechs Millionen Euro eine neue Anlage am Standort Göttingen. Damit holt sie Arbeitsschritte nach Deutschland zurück, die sie teilweise nach Asien ausgelagert hatte.

(got) Unabhängiger von Lieferketten zu werden und den deutschen Markt noch besser mit Covid-19-Schnelltests zu versorgen, ist das Ziel der Nal von Minden GmbH. Deshalb investiert das Moerser Medizintechnik-Unternehmen sechs Millionen Euro in eine vollautomatische Produktionsanlage, allerdings nicht in am Hauptsitz Moers, sondern am Produktionsstandort Göttingen in Niedersachsen. „Wir wollen mit der neuen Anlage bis zu zwei Millionen Schnelltests pro Monat herstellen“, sagte Standortleiter Dimitros Theodoridis. Um Schnelltests in großer Stückzahl herzustellen und zu verpacken, war die Nal von Minden Partnerschaften mit Unternehmen in Asien eingegangen. Außerdem lässt sie Schnelltests an mehreren deutschen Standorten produzieren, so in Moers, Eisenach und Göttingen. Wenn Ende 2021 die neue Produktionsanlage in Betrieb geht, deren Bau begonnen hat, sollen Lohnfertigung in Fernost und Handarbeit vorüber sein.