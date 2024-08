Ausbildung in Moers Nachwuchskräfte sind bei der Stadt Moers gestartet

Ein herzliches Willkommen haben 34 Nachwuchskräfte an ihrem ersten offiziellen Ausbildungstag am 1. August, erlebt. „Wir freuen uns, dass Sie sich für uns entschieden haben“, begrüßte Beigeordneter und Personaldezernent Claus Arndt die neuen Auszubildenden. Sie sind an dem Tag in die Ausbildungen zu Verwaltungsfachangestellten, Kinderpflegerinnen und –pfleger, Erzieherinnen und Erzieher, Notfallsanitäterinnen und –sanitäter sowie Inspektoranwärterinnen und –anwärter gestartet. Letztere haben an dem Tag ihre Urkunde erhalten, beginnen aber offiziell am 2. September.