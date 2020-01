Römerstraße in Moers : Nachtabschaltung in Baustelle wird ausgesetzt

Nachtabschaltung in Baustelle wird ausgesetzt

Römerstraße in Moers

Moers Hotelbetreiber Roland Lietzow hat unter anderem die nicht vorhandene nächtliche Beleuchtung moniert. Jetzt hat die Enni reagiert.

Die Kritik von Roland Lietzow an der Dauerbaustelle Römerstraße hat erste Konsequenzen. Der Hotelbetreiber hatte unter anderem die nicht vorhandene nächtliche Beleuchtung und die ungünstige Positionierung einer Baustellenampel moniert. Jetzt hat die Enni reagiert. „Die Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung wird im Baustellenbereich vorerst ausgesetzt“, teilte Enni-Sprecherin Katje Nießen am Dienstag am Anfrage mit. „Das ist technisch möglich, allerdings nicht ganz einfach. Möglicherweise werden auch weitere, angrenzende Straßen einbezogen.“ Außerdem soll die Fußgängerampel, die für stadtauswärts fahrende Fahrzeuge bislang nur schwer sichtbar ist, mit einem Ausleger weiter nach Links versetzt werden. Zusätzlich, sagt Nießen, werde über dem Signal noch ein weiteres angebracht. Noch nicht geklärt ist die Möglichkeit einer Geschwindigkeitsüberwachung.