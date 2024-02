Nachfolger von Thomas Voshaar Er ist der neue Chefarzt für die Lungenklinik Bethanien Moers

Die Patienten der Klinik für Lungen- & Bronchialheilkunde würden, so teilt es das Krankenhaus mit, mit Schulte einen präsenten Chefarzt erleben: „Ich habe meine Zukunft in einem großen Akutkrankenhaus mit nahezu umfassenden diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten wie dem Krankenhaus Bethanien gesehen, um komplex kranken Patientinnen und Patienten zu helfen“, wird Schulte zitiert. Bildlich, sagt er, sehe er sich sowohl auf der Brücke als auch im Maschinenraum: „Das heißt, ich möchte die Klinik und das Krankenhaus organisatorisch mitgestalten und zudem sehr präsent an der Patientenversorgung und Ausbildung der Ärztinnen und Ärzte auf den Stationen und in der Endoskopie teilhaben. Neben guter Qualität auf medizinischer Ebene ist mir ein hohes Maß an Service für die Patientinnen und Patienten wichtig.“