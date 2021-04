Kostenpflichtiger Inhalt: Nachbarschaftsnetzwerk 55plus in Moers : Mit dem Tablet gemeinsam gegen einsam

Der Tablet-Computer hilft Almuth Fischer-Clasen, in der Pandemie in Kontakt mit ihrer Familie zu bleiben. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Das interkulturelle Nachbarschaftsnetzwerk 55 plus holt einem Personenkreis zwischen 70 und 92 Jahren die virtuelle Welt mit Whatsapp und Co. ins Wohnzimmer. Warum in Corona-Zeiten das Tablet bei ihnen für Lebensqualität sorgt.