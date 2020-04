Musik in Moers macht stark : Nachbarn singen zusammen im Hof

Im Hof und auf den Balkonen erklangen in Asberg Frühlingslieder. Eine schöne Aktion in Zeiten der Corona-Krise. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Eine Asberger Nachbarschaft beteiligte sich am Freitag an der Aktion „Musik macht stark“ der Musikschule.

Auf einem Parkdeck im Hinterhof einer Wohnanlage in Asberg hat sich am Freitagabend etwas Erstaunliches ereignet. Pünktlich um halb sieben traten elf Menschen unterschiedlichen Alters in sieben Kreide-Kreise, die im Abstand von zwei Metern auf den Boden des Hofes gemalt waren. Einige als Paar, andere alleine. Auf den Balkonen des Hauses tauchten um die gleiche Zeit an fünf verschiedenen Stellen acht Menschen auf, die gespannt nach unten in den Hof blickten. Im Erdgeschoss war auf dem Rasen ein Keyboard aufgebaut, hinter der geöffneten Terrassentür waren ein weiteres Keyboard sowie ein Mann am Cello zu erkennen. Schnell waren Liedzettel verteilt und schon konnte es losgehen mit dem Nachbarschaftskonzert: „Komm, lieber Mai und mache die Bäume wieder grün…“ Drei Strophen des bekannten Frühlingsliedes schallten durch den Hof.

Britta Olschowka hatte das Event mit ihrem Mann, ihrer Schwester und ihrem Schwager angestoßen. Als frühere Klavier-Schülerin der Musikschule freute sie sich über den Anlass, das Keyboard mal wieder erklingen zu lassen. Sie hatte von der Aktion der Musikschule gehört, die Menschen mit Musik zusammen bringen will. In der ersten Woche der Aktion „Musik macht stark“ waren die Familien zunächst in den eigenen vier Wänden geblieben. „Wir waren unsicher, ob man überhaupt die ganze Nachbarschaft mit einladen darf“, so die Asbergerin. Doch nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt und dem Leiter der Musikschule, Georg Kresimon, wurde klar, dass dies – mit Abstand – eine super Idee sei. So wagte man bereits in der vergangenen Woche das Experiment mit dem Lied „Nun ruhen alle Wälder“ und stellte erfreut fest, wie gemeinschaftsstiftend die Kraft der Musik ist. Inzwischen gibt es eine Whats-App-Gruppe und Planungen für ein großes Grillfest im Sommer. „Wir wohnen seit 35 Jahren hier und freuen uns, dass durch diese Aktion die Kontakte wieder intensiver werden“, so Bernhard Olschowka. Auch die 89-jährige Brunhild Birgel, die 30 Jahre lang im Moerser Kammerchor gesungen hat, freute sich über das gemeinsame Musizieren in dieser kontaktarmen Zeit. Junge Leute wie Larissa Hilbig und Dennis Kanschat, die erst seit Kurzem Teil der Hausgemeinschaft sind, bekamen Gelegenheit, ihre Nachbarn richtig kennen zu lernen.

info Eine Aktion der Musikschule in Moers Die Aktion der Moerser Musikschule „Musik macht stark“ läuft seit Anfang April. Unter moers.de/mms/aktuelles findet sich von Montag bis Freitag jeweils ein Schnipsel eines Frühlingsliedes. Alle Bürger sind eingeladen, auf unterschiedlichste Weise miteinander zu musizieren. Wer mag, kann das Ergebnis aufnehmen und auf der Facebook-Seite der Stadt präsentieren.

In dieser Woche soll es weiter gehen. Da veröffentlicht die Musikschule den ersten Schnipsel eines neuen Frühlingsliedes auf der städtischen Homepage. Jeden Tag kommen ein paar Takte hinzu, zuletzt auch der Liedtext. Und am Freitag wird an unterschiedlichen Orten in Moers, in Gärten, auf Balkonen, in Wohnzimmern oder auf Straßen ein neues, gemeinsames Lied erklingen.