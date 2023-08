Nach durchwachsener Saison Moerser Freibad wird wieder zur Hunde-Wiese

„Der Alltag, vor allem im verregneten Juli, war aber eher trist, unsere Bäder schwach besucht“, sagt Beckerle. Auch das Badewannenrennen war als das größte Event der Sommersaison vom Regenpech verfolgt. Erfreulich war für den Bäderexperten hingegen, dass er – anders als viele andere Bäder am Niederrhein – den überall spürbaren Mangel an Rettungsschwimmern am Beckenrand gut meistern konnte. „Durch unser Online-Ticketing konnten wir den Personaleinsatz so gut auf den tatsächlichen Bedarf abstimmen“, sagt Beckerle.