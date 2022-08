Gewässer in der Innenstadt : Nach der Brutzeit reinigt die Enni den Königsee

Moers Ab 9. August wird das Wasser abgepumpt und das becken des künstlich angelegten Teichs vom Unrat befreit. Dann muss der Schlamm entfernt werden, der sich alljährlich in großer Menge ansammelt.

Es ist eine jährlich wiederkehrende Aktion, durch die der Königssee im Herzen der Moerser Innenstadt auch in diesem Sommer eine Frischzellenkur bekommt. Ab 9. August wird die Enni Stadt & Service Niederrhein in dem künstlich angelegten Gewässer wieder im Auftrag der Stadt Moers zum Großreinemachen ausholen.

„Wir können jetzt nach der gesetzlichen Brut- und Setzzeit loslegen“, erklärte Enni-Teamleiter Axel König. So werde das Unternehmen am kommenden Montag zunächst das Wasser abpumpen und das Becken dann von Unrat befreien. Rund einen Tag wird es dauern, bis der See leer ist. Erst dann können Mitarbeiter aus dem Bereich der Grünflächenpflege der Enni den zurückgebliebenen Schlamm mit Besen und Schneeschiebern zusammenkehren. Ein spezieller Sauger wird den Schlamm aufnehmen und ihn in ein Spül- und Saugfahrzeug pumpen, das sonst bei der Kanalreinigung eingesetzt wird.