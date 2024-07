Tagesstätte in Moers Nach 106 Jahren am Kastellplatz – Kindergarten St. Josef zieht um

Eigentlich ist es eine gute Nachricht: Nach langem Suchen hat die Kirchengemeinde St. Josef doch noch einen neuen Platz für ihre Kita gefunden. Am Schürmannshütt, also am Rande der Moerser Innenstadt, ist in den vergangenen Monaten auf 690 Quadratmetern Fläche eine nagelneue, barrierefreie Einrichtung mit baulichen Kapazitäten für insgesamt 90 Mädchen und Jungen entstanden. Das sind 40 Kinder mehr, als wir bislang am Kastellplatz betreut wurden.