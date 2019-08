Sechsstellige Kosten für die Stadt : Moers muss 1166 Mal für den Unterhalt von Kindern einspringen

Moers Die Zahl der Unterhaltsvorschuss-Fälle ist seit 2016 um das Zweieinhalbfache gestiegen. Im vergangenen Jahr hat die Stadt 746.000 Euro verloren, weil viele Väter ihre Kinder nicht unterstützen konnten oder wollten.

Die Verantwortung für sein Kind übernehmen, das bedeutet auch, für seinen Unterhalt aufzukommen: Das ist erstens Pflicht und zweitens eine schöne Vorstellung, die nicht immer der Wirklichkeit entspricht. Viele alleinerziehende Eltern – in der Regel Mütter – erhalten keinen Cent vom ehemaligen Partner. Für solche Fälle hat der Sozialstaat den Unterhaltsvorschuss vorgesehen: Die Stadt schießt den Alleinerziehenden das zustehende Geld vor. Einen Teil der Kosten übernehmen Land und Bund, was übrig bleibt, versucht die Stadt beim säumigen Elternteil einzutreiben. Weil das nicht vollständig gelingt, bleiben Städte aber auf einem Teil der Kosten sitzen. 2018 waren es in Moers 746.000 Euro.

Erhielten 2016 insgesamt 475 Kinder (beziehungsweise deren alleinerziehende Eltern) einen Unterhaltsvorschuss, so waren es 2018 1166 Kinder und Jugendliche. Entsprechend ist die Summe gestiegen, mit der die Stadt in Vorleistung gehen musste, und zwar von 1,4 Millionen Euro 2016 auf 3,2 Millionen Euro 2018. Zum Glück sind auch die Anteile, die Land und Bund übernehmen, gestiegen, so dass der „städtische Anteil“ 2016 bei rund 720.000 Euro und 2018 (trotz des enormen Zuwachses an Fällen) bei 950.000 Euro lag. Vom städtischen Anteil sind die „Einnahmen“ abzuziehen – das Geld, das die Stadt bei den säumigen Elternteilen eintreiben kann. 2016 waren das 145.000 Euro, im vergangenen Jahr 408.000 Euro; jeweils die Hälfte davon muss die Stadt ans Land abführen. Unterm Strich sind die Moerser 2016 auf 575.000 Euro Unterhaltszahlungen und 2018 auf den bereits genannten 746.000 Euro sitzengeblieben.