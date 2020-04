Kostenpflichtiger Inhalt: Carolin Pook aus Moers : Musikerin erlebt Corona-Krise in New York

Moersfestival 2016, Carolin Pook. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Moers Carolin Pook lebt mit ihrer kleinen Familie in Brooklyn, einem der fünf Stadtbezirke von New York City. „Man spürt den Stillstand überall in der Stadt“, berichtet sie. Der Blick ins neue weltweite Zentrum der Krise.