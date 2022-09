Grafschafter Museums- und Geschichtsverein : Gute Resonanz auf Veranstaltungen

Moers Der Grafschafter Museums- und Geschichtsverein traf sich zur Jahreshauptversammlung und hatte gute Neuigkeiten: Binnen eines Jahres konnte der Verein 94 neue Mitglieder verzeichnen

76 Mitglieder des Grafschafter Museums- und Geschichtsvereins (GMGV) trafen im großen Sitzungssaal des Alten Landratsamtes zur Jahreshauptversammlung zusammen, um zunächst dem vom erkrankungsbedingt abwesenden Jürgen Stock ausgearbeiteten und von Wilfried Scholten vorgetragenen Vortrag zum Wüten der Pest in Moers vor 400 Jahren zu folgen. Die Pandemie raffte in den Jahren 1622/23 50 Prozent der damaligen Moerser Bürgerschaft dahin.

Erfreuliches gab es im Anschluss daran vom Vorsitzenden Peter Boschheidgen zu berichten: Binnen eines Jahres gab es 94 neue Mitglieder zu verzeichnen, so dass der GMGV zur Zeit 866 Mitglieder zählt. Dieser Zuwachs ist auf Veranstaltungen wie die Nacht der Geschichte, die Präsentation der Bergbausammlung, die Extraschicht und auf das Fahrtenangebot des Vereins zurückzuführen. Die deutliche Positionierung des Vereins durch seinen Arbeitskreis unter der Leitung von Wolfram Tacke in Fragen der Stadtentwicklung, Schlossplatzgestaltung, Bebauung des Finanzamtsgeländes und jüngst im Rahmen der von der Stadt in Auftrag gegebenen Plätzestudie, stößt auf positive Resonanz.