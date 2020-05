Kultur und Bildung in Moers : Museum, Musikschule und VHS öffnen schrittweise

Moers Zum Schutz aller Beteiligten und zur Erfüllung der aktuellen Auflagen sind in den drei Einrichtungen bestimmte Maßnahmen vorgesehen. Dazu gehört unter anderem, dass der Mindestabstand eingehalten wird.

Gute Nachrichten für alle Kultur- und Bildungshungrigen: Das Grafschafter Museum öffnet am wieder am Sonntag, 10. Mai. Die Musikschule nimmt ihren Unterrichtsbetrieb zum Montag, 11. Mai, wieder auf. Die VHS bietet ihren Unterrichtsbetrieb für die Abschlussklassen der Schulabschlüsse ab Donnerstag, 7. Mai, und für einige weitere Kurse ab Montag, 11. Mai, an. Zum Schutz aller Beteiligten und zur Erfüllung der aktuellen Auflagen sind vor Ort bestimmte Maßnahmen vorgesehen. Im Grafschafter Museum wird ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen (auch in Warteschlangen) gewährleistet. Die Anzahl von gleichzeitig anwesenden Besuchern darf 50 Personen nicht überschreiten. Für alle Beschäftigten und Besucher (ab 6 Jahren) gilt in den Ausstellungsbereichen eine Maskenpflicht. Hinweisschilder zeigen die vorgesehene Laufrichtung. Der Instrumental- und Vokalunterricht in der Musikschule Unterricht findet ausschließlich als Einzelunterricht statt. Gebuchter Paarunterricht wird aufgeteilt. Wegen der neu anzupassenden Stundenpläne setzen sich Lehrkräfte mit Schülern kurzfristig in Verbindung. Bei der VHS ist der Präsenzunterricht im Zweiten Bildungsweg der Abschlussklasse für das 10. Schuljahr vorrangig. Parallel dazu gibt es weiterhin Onlineunterricht in den Fächern, deren Lehrkräfte zur Risikogruppe gehören. Außerdem bietet die VHS Onlineunterricht in der 9. Klasse an. Sonstige unterbrochene Kurse werden voraussichtlich nicht fortgesetzt – ausgenommen sind diese, die online weitergeführt wurden. Veranstaltungen, die planmäßig ab 11. Mai beginnen, werden unter Reduzierung der maximalen Teilnehmerzahl zur Wahrung der Abstandsregelung angeboten.