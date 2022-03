Programm für Kinder in Moers : Musenhof startet in die neue Saison

Moers In der Lernstadt am Moerser Schloss geht es um das Reisen im Mittelalter.

Wer im Mittelalter reisen wollte, brauchte Orientierungshilfen: Landkarten, Magnetkompasse dienten ebenso der Navigation wie die Beobachtung der Himmelskörper Sonne, Mond und Sterne. Wie stellten die Menschen im Mittelalter einen Kompass her, wie sahen ihre Landkarten aus? Am Eröffnungstag können die Besucherinnen und Besucher wieder vieles entdecken, erkunden und natürlich ausprobieren und herstellen. Für die kleinen Gäste gibt es Workshops zum Basteln von Magnetkompass und Sonnenuhr (Kostenbeitrag: zwei Euro).

Welt- und Landkarten sahen nicht so ganz aus wie unsere heute: Am Erdrand wohnten sogar „Monster“. Nach der Vorstellung der Menschen im Mittelalter waren dies Fabelwesen, die entsprechend dargestellt waren. In einem Kreativ-Workshop können diese Karten entdeckt und nachgezeichnet werden: Viele Einzelstücke sollen als Patchwork eine eigene Weltkarte entstehen lassen. Sie soll im Laufe der Saison in den Betreuungszeiten und während des Ferienprogramms weiterwachsen. Zum Schlossfest im September wird die neue „Musenhofweltkarte“ dann in der Lernstadt ausgestellt.