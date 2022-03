Aktion in Moers : Müllsammeln ist Ehrensache

Geschätzte fünf Tonnen Dreck, Unrat, wilder Müll und Abfall kamen am Samstag auf dem Moerser Stadtgebiet zusammen. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Moers Nach der Corona-Zwangspause sammelten am Samstag die Moerser wieder Müll. Rund fünf Tonnen Dreck kamen zusammen, den andere sorglos in der Landschaft entsorgt hatten. 800 Aktive sorgten für ein sauberes Stadtbild.

Von Sabine Hannemann

Gelbe Handschuhe, blauer Müllsack und ein Picker. Die Ausstattung ist bescheiden, das Ergebnis aber umso überzeugender. Geschätzte fünf Tonnen Dreck, Unrat, wilder Müll und Abfall kamen am Samstag auf dem Moerser Stadtgebiet zusammen. „Wir wiegen am Montag genau“, sagt Claudia Jaeckel. Die Enni-Mitarbeiterin hat als Abfallexpertin die Aktion koordiniert. Am Samstag wurden städtische Flächen auf Hochglanz gebracht und die Hinterlassenschaften anderer eingesammelt. An vereinbarten Stellen in der Stadt deponiert, werden die Säcke am Montag abgeholt und von der Enni zum Asdonkshof in Kamp-Lintfort gebracht.

Kuriositäten waren ohne Zweifel dabei, wie auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus ein entsorgter Kindersitz. Ein dicker Fisch ging auch Claudia Jaeckel ins Netz. „Zwei große Sporttaschen. Gespannt ist man dann schon auf den Inhalt. Aber beide Taschen waren leer“, erzählte sie. Auch Ibrahim Yetim gehörte zu den Müllsammlern. „Mich nerven die Visitenkarten von Autohändlern, der Verpackungsmüll und die Schutzmasken, die einfach auf der Fläche entsorgt werden“, sagte er.

Info Sammeln für eine saubere Umwelt Kommunen Zum 15. Mal wurde auf dem Moerser Stadtgebiet gesammelt. Auch Nachbarkommunen engagierten sich für eine saubere Umwelt. Am Sonntag wurde beispielsweise in der Dong gesammelt.

Organisator Coronabedingt musste die Aktion 2021 für Moers abgesagt werden. Vor dem Lockdown 2020 fand die Aktion zum letzten Mal statt. Die Enni ist Organisator des Müllsammeltages und sorgt ebenfalls für die Abfuhr.

Bonbonpapierchen und Zigarettenstummel wurden ebenfalls fein säuberlich aufgehoben. „Wenn man einmal angefangen hat, kann man sich reinsteigern“, meinte Julia Zupancic, wohlwissend, dass der gesäuberte Zustand nur von kurzer Zeit sein wird. Die gesamte Moerser Politriege ging mit gutem Beispiel voran und bekam von Passanten entsprechendes Lob, aber auch Tipps, wo noch mehr Müll lagert. Für Bürgermeister Christoph Fleischhauer nach der Zwangspause eine gelungene Aktion, „zu der wir nur leise aufgerufen haben. Für viele ist die Beteiligung Ehrensache und eine Selbstverständlichkeit.“

Gemeldet hatten sich rund 800 Müllsammlerinnen und -sammler und engagierten sich für eine saubere Umwelt. „Wir sind mit der Teilnehmerzahl super zufrieden“, sagte Lutz Hormes vom Enni-Vorstand. In den Vorjahren lag die Zahl bei mehr als 1000 Teilnehmenden. Verschiedene Gruppen und Vereine wurden im Vorfeld angeschrieben und um Unterstützung gebeten. Der mediale Aufruf wie noch die Jahre zuvor wurde jedoch nicht gemacht.

„Wir haben aufgrund der noch kritischen Corona-Situation zur Bildung von Kleingruppen geraten“, so Claudia Jaeckel. Einzelpersonen und Familien sammelten in Hülsdonk, Utfort, Eick und Repelen. An neuralgischen Punkten hatten sich größere Gruppen zusammengefunden, so in Schwafheim um den Bergsee oder den Streichelzoo im Schlosspark. Im Meerbecker Stadtteilbüro hatten sich allein 400 Helfer gemeldet, die zum Teil als Klasse rund um ihre Schulen sammelten oder als Moscheeverein zum Picker griffen. Zwar wurde 2021 die Müllsammelaktion ausgesetzt, doch der Sammelleidenschaft ist keine Zurückhaltung anzumerken.

„Wir haben Stammsammler. Verschiedene Vereine und auch in Familien ist die Aktion ein fester Termin, der im kleinen Kreis gemacht wird“, so Jaeckel. Entdeckt wurde nach dem Lockdown meist Renovierungsabfall, oft versteckt abgelegt hinter einem Baum. Jetzt ist es Sperrmüll, der dort zu finden ist.

„Beliebt sind solche Stellen, an denen man vom Auto aus mal schnell und unbemerkt Dinge wie Autoreifen oder Elektroschrott wie eine Mikrowelle entsorgen kann. Das sind beispielsweise Waldstücke oder freie Flächen, wie in der Nähe des Hülsdonker Tierheims“, erläurtere die Abfallexpertin der Enni. Ihr Tipp: Die Abgabe am Jostenhof als Kreislaufwirtschaftshof der Enni wäre einfacher gewesen. Beim Auffinden von persönlichen Daten in den Müllsäcken stehe nämlich einer Rückverfolgung nichts mehr im Wege und werde als Ordnungswidrigkeit geahndet, mahnte sie. Dennoch gehöre ein bisschen Zivilcourage dazu, Menschen, die in der Natur entsorgen, darauf anzusprechen, so eine der Erfahrungen. Auch rund um das Gelände am Waldsee im Baerler Busch, unterhalb des Geleuchts, wurde gesammelt. Etliche Müllsäcke konnten direkt im Enni-Container entsorgt werden.

„Wir sammeln jedes Jahr rund um den See und am Ufer“, sagte Herbert Weier, Vorsitzender der Angler-Interessengemeinschaft (AIG) Rheinpreußen in Höhe der Römerstraße. Ein attraktives, müllfreies Umfeld und sauberes Wasser ist das Aushängeschild der Petrijünger und wichtiges Kriterium für Angelsportinteressierte, die den Verein kennenlernen wollen, so Weier. Neben üblichem Müll entdeckten die Aktiven im Idyll auch eine Tüte mit toten Fischen. „Das ist die Tat von Schwarzanglern. Damit haben wir leider öfter zu tun“, erklärte Herbert Weier.