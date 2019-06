Service in Moers : Müllabfuhrtermine und Öffnungszeiten an Pfingsten

Viele Moerser werden das gute Wetter an Pfingsten genießen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Durch das Pfingstwochenende verschieben sich die Abfuhrtermine für Restabfall, Altpapier, gelbe Säcke und Bioabfälle in allen Moerser Bezirken um einen Tag nach hinten. Die Müllwerker leeren in den Bezirken, in denen sie normalerweise am Montag, 10. Juni, kommen würden, die Behälter erst am Dienstag, 11. Juni.

Die Abfuhren an allen weiteren Tagen in dieser Woche verschieben sich ebenfalls um einen Tag – die Freitagsleerungen vom 14. Juni finden am Samstag, 15. Juni, statt. Damit durch den Feiertag nicht Tonnen für einen Tag ungeleert stehen bleiben, empfiehlt die Enni den Blick in den Abfallkalender.

Enni-Bereichsleiter Benjamin Beckerle hofft für das Pfingst-Wochenende auf sonniges Freibadwetter und bei ausgedehnten Öffnungszeiten auf viele Besucher. Zu Pfingsten ist der Freizeitstandort Solimare mit der Enni Eventhalle traditionell Pilgerstätte der Jazz-Fans. Viele Festivalkarteninhaber werden ihre Zelte auch in diesem Jahr auf der Liegewiese des Freibades aufschlagen. Weil auf dem Parkplatz die Budenstadt stehen wird, steht dieser nicht als Parkraum zur Verfügung. Deshalb bleibt das Freibad über Pfingsten offiziell geschlossen. Besucher des Aktivbades, das von Samstag bis Dienstag jeweils von 10 bis 18 Uhr öffnet, können die Außenbecken mitbenutzen. „Hier haben wir allerdings eine Kapazitätsgrenze von 200 Besuchern“, erklärt Beckerle. Spaß im Freien gibt es trotzdem: Rutschenturm, Spraypark und Hüpfkissen sind über Pfingsten täglich von 10 bis 20 Uhr kostenfrei zugänglich. Das Naturfreibad Bettenkamper Meer öffnet von Samstag bis Dienstag jeweils von 10 bis 20 Uhr.

Das Hallenbad im Enni Sportpark Rheinkamp ist am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Montag geschlossen und am Pfingstdienstag von 6:30 bis 8 Uhr und von 14 bis 21.30 Uhr geöffnet. Wer Lust auf eine Party SwinGolf hat, kann am Sportpark am Pfingstwochenende täglich von 11 bis 18 Uhr den Schläger schwingen. Die Park Lounge legt vom 6. bis 11. Juni eine Pause ein.

Auch im Freizeitbad Neukirchen-Vluyn können kleine und große Schwimmer an Pfingsten ihrem Hobby nachgeben: Samstag und Montag jeweils von 8:30 bis 18 Uhr und am Pfingstdienstag von 6 bis 22 Uhr. Sonntag bleibt die Einrichtung geschlossen.

