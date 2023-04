Motorrad prallt gegen mobile Messstation Warum ein Blitzer-Unfall die Stadt Moers rund 130.000 Euro kostet

Am Nachmittag des 17. Januar war ein 20 Jahre alter Motorradfahrer gegen die „schwarze Kiste“ geknallt. Wie die Polizei damals mitteilte, war der Mann auf der Rheinberger Straße in Richtung Verbandsstraße unterwegs. Etwa in Höhe des Hauses 269 wollte er einer Pfütze ausweichen, verlor dadurch die Kontrolle über das Krad und stürzte. Dabei prallte das Fahrzeug gegen den Blitzer. Der junge Mann verletzte sich leicht und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei der Geschwindigkeitsmessanlage ging die Stadt zunächst von einer leichten Beschädigung aus. Doch es kam schlimmer als gedacht.