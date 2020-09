Kirmes in Moers : Andrang zu groß: MoFun muss am Sonntag einen Tag aussetzen

MoFun aus der Luft. Foto: Norbert Prümen

Moers Wegen zu großen Andrangs am Freitag und Samstag muss die „Corona-Kirmes“ in Moers einen Tag pausieren. Am Montag soll’s mit verändertem Konzept weitergehen.

Große Beliebtheit von „MoFun“: Wegen des großen Andrangs am Wochenende auf den Moerser Familienspaß haben sich die Moers Marketing GmbH und die Stadt Moers entschlossen, die Veranstaltung diesen Sonntag, 6. September, auszusetzen. „Es gab gerade am Wochenende zu viele Interessierte, von denen manche leider auch die Abstandsregelungen vor dem Gelände nicht eingehalten haben. Vor diesem Hintergrund können wir aktuell die Sicherheit beim Einlass nicht gewährleisten“, erläuterte Stadtmarketingmanager Michael Birr. Teilweise haben am Freitag und Samstag vor der Absperrung 2000 bis 3000 Menschen gewartet. Das eingezäunte Gelände ist aber nur für 800 Besucherinnen und Besucher zugelassen.

Die gute Nachricht: Am Montag, 7. September, geht es mit einem veränderten Zutrittskonzept weiter. Es gibt vorerst zwei Zeitfenster für die Besucherinnen und Besucher, die sie über eine vorherige Anmeldung auf der Internetseite www.mo-fun.de nutzen können. Das erste Zeitfenster wird täglich von 13 bis 17 Uhr, das zweite von 18 bis 22 Uhr angeboten. Weitere zeitliche Optimierungen könnten sich für das kommende Wochenende ergeben. Zwischen den Zeitblöcken räumt der Sicherheitsdienst den Veranstaltungsplatz komplett. „Wegen des höheren organisatorischen Aufwands müssen wir leider den Eintrittspreis anders gestalten“, bittet Michael Birr um Verständnis. Aktuell sind dies zwei Euro. Der neue Preis entscheidet sich noch im Laufe des Sonntags. „Die Absage für den heutigen Tag ist natürlich schade, aber die Sicherheit für die Gäste geht vor. Und das hohe Besucheraufkommen zeigt uns auf jeden Fall, dass das Konzept von MoFun beliebt ist und grundsätzlich funktioniert“, erklärt Bürgermeister Christoph Fleischhauer, der am Sonntag mit Zuständigen der Stadtverwaltung vor Ort war, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen.

„MoFun“ ist noch bis Sonntag, 13. September, täglich von 13 bis 22 Uhr auf dem Friedrich-Ebert-Platz zu erleben. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.mo-fun.de.

