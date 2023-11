Weihnachtsmarkt-Extra in Moers Mitteltaltermarkt am Schloss

Zum ersten Mal wird der Schlossplatz in den Moerser Weihnachtsmarkt einbezogen: Am Donnerstag startete dort ein Mittelaltermarkt mit Handwerkern wie Lederer und Schmied und Händlern mit handgefertigten Waren. So gibt es eine Seifensiederei, Gewänder und Holzdeko. Gaukler und Musiker sorgen für Unterhaltung. Eine Taverne bietet Glühbier und Met an, eine Bräterei Spanferkel-Rollbraten. Kinder können beim Armbrustschießen und anderen Aktionen mitmachen.