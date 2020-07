Claus von Seckendorff (39), seit 1998 bei Enni Stadt & Service, staatlich geprüfter Wirtschafter für den Gartenbau und Gärtnermeister – Ausbildungskoordinator. Ich konnte mich bei Enni gut entwickeln. Zunächst selbst als Auszubildender im Bereich des Garten- und Landschaftsbaus gestartet, habe ich mich zum Gärtnermeister weitergebildet und kümmere mich heute als Ausbildungskoordinator selbst um den Nachwuchs des Unternehmens.

Ich mag meinen Job ganz besonders, weil ich die Arbeit mit jungen Menschen liebe, sie fordern und fördern und so auf der ersten Etappe des Berufsweges ein Stück weit in die richtige Richtung leiten kann. So wirke ich aktiv an einer wichtigen Stellschraube des Unternehmens mit und kann zur guten Entwicklung in der Region beitragen.