Veranstaltung in Moers Mit Künstlicher Intelligenz die Zukunft in den Blick nehmen

Frank Schmidt, Unternehmensberater und Experte für digitale Transformation, wird Einblicke in den Wandel von Mensch und Maschine geben. Schmidt betone die Notwendigkeit, überkommene Denkmuster zu überwinden und eine neue Form der Zusammenarbeit zu entwickeln: „Die Digitalisierung ist nicht das Ziel – entscheidend ist das Mindset und der Transformationsprozess“, so Schmidt. „Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Begleitung von mittelständischen Unternehmen und Konzernen vermittelt er nicht nur Orientierung und Mut, sondern auch konkrete Praxisbeispiele“, so Träm.