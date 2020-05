Lesung in Moers : Mit einem Zuschauer unter der Glasglocke

Schauspielerin Lena Entezami richtet die szenische Lesung zusammen mit Dramaturgin Larissa Bischoff ein. Foto: STM

Moers Abstand und Hygiene bleiben gewahrt: Schauspielerin Lena Entezami liest unter Corona-Bedingungen aus dem Roman „Die Glasglocke“ der Autorin Sylvia Plath. Die Lesung unter vier Augen dauert etwa 35 Minuten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Katzke

Eine Schauspielerin und ein Zuschauer: Das Schlosstheater in Moers kehrt ein weiteres Mal aus den Videostreams zurück auf die Bühne. Lena Entezami ist neugierig und gespannt: „Ich hoffe, dass unser Projekt einen ganz eigenen Zauber entwickelt. Auf jeden Fall ist es wundervoll unökonomisch“, sagt die Schauspielerin. Die szenische Lesung von Sylvia Plath’ Romans „Die Glasglocke“ findet ab Mittwoch, 20. Mai, unter vier Augen, also mit jeweils immer nur einem Zuschauer, im Studio statt – unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.

Lena Entezami erzählt in der Lesung die Geschichte der Esther Greenwood, die sich während eines vierwöchigen Praktikums bei einer Modezeitschrift in New York zunehmend selbst verliert, sich weder in den Arbeitsalltag einfinden noch die Verlockungen der Stadt genießen kann. Für sie ist es bald so, als lebe sie unter einer Glasglocke. Es ist eine Geschichte über Vereinsamung und Isolation. Der einzige Roman der Lyrikerin erschien zwar bereits 1963, vermittelt aber ein Gefühl, das wir in der Corona-Krise gerade alle selbst erleben. „Für Menschen mit Depressionen ist jetzt eine besonderes schwere Zeit“, betont Dramaturgin Larissa Bischoff, die die Lesung zusammen mit der Schauspielerin eingerichtet hat. Es stehen nur zehn Probentage zur Verfügung.

INFO Premiere und weitere Aufführungen Premiere Die szenische Lesung wird am Mittwoch, 20. Mai, erstmals aufgeführt. Vorführungen sind von 16 bis 19 Uhr jeweils zur vollen Stunden.

Termine Weitere Lesungen finden statt am 22. und 27. Mai, am 5., 7., 10. und 12. Juni. Anmeldungen ausschließlich unter info@schlosstheater-moers.de

„Der Roman stand ein paar Jahre ungelesen in meinem Bücherregal“, erzählt Bischoff lächelnd. Bis sie Sylvia Plath’ Text für sich wieder entdeckte. „Und da war ich trotz der alten Übersetzung fasziniert“, erzählte sie am Donnerstag. Mit Lena Entezami bildete die Dramaturgin bereits im Rahmen der gemeinsam gestalteten feministischen Lesereihe ein erfolgreiches Gespann. Beide folgen nun dem Beispiel von Schauspieler Matthias Heße, der eine Nacht lang Wolfgang Borcherts Text „Das ist unser Manifest“ mit jeweils einem Zuschauer gelesen hatte. Um sich der Lyrikerin, die unter schweren Depressionen litt und sich mit 30 Jahren das Leben nahm, anzunähern, arbeitete sich das Duo durch die Lyrik und die Tagebücher der Autorin. „Viele neigen dazu, den Roman als Opfergeschichte zu lesen. Sylvia Plath wird oft selbst auch pathologisiert“, erläutert Larissa Bischoff. Gleichzeitig beschreibe der Roman aber auf eine bis dahin völlig neue Weise die Zerrissenheit von Frauen angesichts gesellschaftlicher Anforderungen. „Ihre Figur vereinsamt. Sie kann nichts mit den Partys anfangen, in die sich alle anderen stürzen. Womit sie im völligen Kontrast zur Lebenswelt der USA steht“, erläutert Larissa Bischoff.

Die Autorin habe einen Kosmos geschaffen, in den man gut eintauchen könne. „Sylvia Plath ist lustig, klug und hat gut beobachtet. Sie ist eine ambivalente Frau. Und ihre Sprache ist einfach toll“, sagen Dramaturgin und Schauspielerin. Plath selbst habe gesagt, so Bischoff, dass ihre Geschichten von persönlichen Erfahrungen ausgingen, um dann daraus Universelles zu entwickeln.

In der szenischen Lesung spielt vor allem eine Badewanne eine besondere Rolle: „Nirgendwo ist Esther so sehr eins mit sich wie in der Wanne“, erläutert die Dramaturgin. Eine Soundstation dazu, mehr bedarf es in der Darbietung nicht. Bischoff: „Der Text steht für sich selbst, deshalb versuchen wir, so viel wie möglich zu reduzieren.“