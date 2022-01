Kultur in Moers : Auf der Suche nach dem Glück

Moers Die Moerser Musikschule präsentiert ein neues Musical. Wegen der Pandemie ist es zunächst nur online zu sehen. Eine Aufführung vor Publikum ist aber geplant.

Die Darstellerinnen und Darsteller singen und sprechen alleine und abgegrenzt vom Rest der Welt in zwei Meter hohe Kuben – nah beieinander und doch so unendlich weit entfernt. Für Zuschauer sind die Künstler nur als Schatten wahrnehmbar. Einzelne Worte fliegen aus den Schattenräumen hin und her, finden plötzlich zueinander und werden zu flüchtigen Momenten der Gemeinsamkeit. Wenn sich der Gesang aus den Kuben zu einem Lied verbindet, entsteht das Gefühl der Hoffnung, diesen künstlich erschaffenen „Schattenräumen“ entfliehen zu können. In der Gemeinsamkeit flirrt das Glück förmlich greifbar durch die gemeinsame Welt.