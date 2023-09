Moerser Künstler laden zu sich ein Mit dem Rad auf Atelierbesuch

Moers · Seit zehn Jahren laden Künstler in ihre Ateliers zu einem Wochenende der Begegnung ein. In diesem Jahr gibt es erstmals das Angebot zweier geführter Radtouren. Auf was sich die Gäste freuen können.

13.09.2023, 16:08 Uhr

Künstler aus Moers zeigen bei „Ateliers offen“ ihre Werke und laden Gäste ein, sich über Kunst zu informieren. Foto: Norbert Prümen

Von Sabine Hannemann

Das Wochenende um den 23. und 24. September steht ganz im Zeichen der Kunst, die in Ateliers rund um Moers entsteht. Seit genau zehn Jahren laden die Kunstschaffenden an ihre Wirkstätten ein und lassen sich über die Schulter schauen, stehen Rede und Antwort zu ihren Arbeiten.