Moers : Start in eine fröhliche Weihnachtszeit

Start in eine fröhliche Weihnachtszeit

Der Grafschafter Konzertchor in der St.-Martinus-Kirche. Erstmals dirigierte Christian Parsiegel. Dessen Vorgänger Hans-Günther Bothe hatte nach elf erfolgreichen Jahren aufgehört. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Moers Der Grafschafter Konzertchor sang in der St.-Martinus-Kirche in Repelen erstmals unter der Leitung von Christian Parsiegel. Auf dem Programm standen unter anderem Teile des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach.

„Jauchzet, Frohlocket!“, tönte es am Samstag aus der gut besuchten St.-Martinus-Kirche in Repelen, in die der Grafschafter Konzertchor geladen hatte. Die rund 60 Sängerinnen und Sänger des Chors waren gekommen, um das Publikum musikalisch durch die biblische Weihnachtsgeschichte zu führen, denn auf dem Programm standen die ersten drei Teile des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach.