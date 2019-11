Probe in der Stadtkirche Moers : Mit Bachs Oratorium in die Weihnachtszeit

Unter der Leitung von Stefan Büscherfeld probt das Orchester an der Stadtkirche für das Weihnachtskonzert. Foto: Norbert Prümen (nop)

Das Orchester an der Stadtkirche probt Bachs Weihnachtsoratorium. Das Konzert steht unter dem Titel „Jauchzet, frohlocket...“ und kommt am vierten Advent in der Moerser Stadtkirche zur Aufführung.

Für viele gehört Bachs Weihnachtsoratorium zum Fest wie der Tannenbaum, die Kerzen und die Zimtsterne. In Moers wird der Weihnachts-Klassiker am vierten Adventssonntag in der Stadtkirche erklingen und die Herzen der Musikfreunde erwärmen. Aufgeführt wird das Oratorium vom Orchester an der Stadtkirche, das 2016 von den drei Moerser Berufsmusikern Natascha Lenhartz (Violine), Stefan Büscherfeld (Trompete/Orgel/Klavier) und Dirk Wittfeld (Trompete) gegründet wurde. Unter den rund 50 Sängerinnen und Sängern sind Mitglieder des Kirchenchores, des Moerser Kammerchores und des Projekt-Chors, der Anfang des Jahres auf Initiative von Natascha Lenhartz drei Kantaten des Oratoriums ebenso spontan wie erfolgreich gesungen hat. Das Orchester ist mit 25 Musikern eher klein gehalten. „Wir haben das extra so besetzt, weil wir sehr filigran spielen, eine barocke Aufführung“, erklärt Natascha Lenhartz. Solisten des Abends sind Evelyn Ziegler (Sopran), Cornelia Orendi (Alt), Tobias Glagau (Tenor) und Gregor Finke (Bass), die Gesamtleitung hat Stefan Büscherfeld.

Der Kantorenwechsel in der Stadtkirche bedeutete eine große Hürde für das Projekt, das nach den Sommerferien gestartet ist. In den ersten Wochen wurde der Chor aus Laien, die Spaß am Singen haben, übergangsweise von Hans-Günther Bothe, dem ehemaligen Chorleiter des Grafschafter Konzertschors, einstudiert, bis der neue Stadtkirchen-Kantor Eun-Sup Jang im Oktober diese Aufgabe übernehmen konnte. Umso erfreulicher ist der gute Verlauf der Probenarbeit, der eine festliche Weihnachts-Einstimmung verspricht. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es am 1. Dezember im Adventskonzert der Internationalen Blechbläsertage in Moers (17 Uhr, Dorfkirche Repelen), bei dem einige Chöre und Choräle des Oratoriums auf dem Programm stehen. Am vierten Advent heißt es dann in der Stadtkirche „Jauchzet, frohlocket…“ Das Konzert mit den Kantaten I bis IV beginnt um 18 Uhr, mit einer Pause nach der zweiten Kantate.

Info Eintrittskarten ab Anfang Dezember Tickets Der Vorverkauf für das Weihnachtsoratorium startet Anfang Dezember, die Karten zum Preis von 18 Euro/10 Euro sind im Gemeindebüro und in der Barbara-Buchhandlung erhältlich.