Ex-Belvona-Haus in Moers Kein Heizöl bei Minusgraden – Verwalter lässt Mieter frieren

Für die Mieterinnen und Mieter zweier Mehrfamilienhäuser an der Bismarckstraße in Meerbeck muss es sich anfühlen wie im Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“: Wieder ist es eiskalt, wieder liegen die Temperaturen nachts unter null Grad und wieder müssen Menschen – darunter ein wenige Wochen altes Baby – frieren, weil der Heizöltank leer ist. Dabei ist ‚das letzte Mal‘ gerade einmal zweieinhalb Monate her.