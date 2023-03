Stadtmarketingchef in Moers Das ist der neue Mann hinter Kirmes und Co.

Mehr Geld, mehr Personal und eine neue Struktur: Die Stadt Moers will den durch den Weggang von Stadtmarketingchef Michael Birr erzwungenen personellen Umbruch nutzen, um das Stadtmarketing neu aufzustellen. 172.000 Euro zusätzliches Budget aus dem aktuellen städtischen Haushalt, um erste grundlegende Schritte anzuschieben: So lautet der Vorschlag an den Stadtrat, den der Aufsichtsrat am Dienstag einstimmig verabschiedet hat.