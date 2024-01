Musik in Moers Meisterpianist Menachem Har-Zahav zu Gast in Moers

Seiner musikalischen Aussagekraft und seiner „ans Wahnwitzige reichenden Technik“ verdanke Menachem Har-Zahavs die Bezeichnung als Weltklassepianist, heißt es in einer Pressemitteilung. Dabei sei die Virtuosität nie Selbstzweck, sondern sie werde eingesetzt, um transparente und nuancierte Klangbilder im Dienste der Musik zu schaffen. Menachem Har-Zahav hat in den USA Klavier studiert und nach dem Abschluss als Master in Piano Performance Lehraufträge an Hochschulen in den USA angenommen. Er verbrachte anschließend drei Jahre in England für weitere Studien. Inzwischen lebt er seit einigen Jahren in Deutschland und widmet sich ganz dem Konzertieren. Seine zahlreichen Gastspiele führten ihn bereits in die Tonhalle Düsseldorf, den Gasteig München und die Laeiszhalle Hamburg.