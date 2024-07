Public Viewing in Moers Mehr Großevents im Solimare

Moers · Für die ES Event Service hätte das Projekt „Public Viewing im Freibad Solimare“ besser laufen können. Trotzdem war es für Lutz Hormes kein Misserfolg. Was der Geschäftsführer für die Zukunft plant und was er anders machen will.

17.07.2024 , 17:30 Uhr

Auf einer großen LED-Wand im Moerser Freibad Solimare waren während der Fußball-EM alle Spiele zu sehen. Foto: ES Event Service

Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers