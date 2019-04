Blaulicht in Moers : Moers Meerbeck: PS-Protzer verletzt 43-Jährige bei Unfall lebensgefährlich

In diesem Kleinwagen wurde eine 43-Jährige laut Polizeibericht lebensgefährlich verletzt. Sie soll am Ostermontagabend einem AMG Mercedes auf der Kreuzung Bismarckstraße/Donaustraße in den Weg gekommen sein. Der Fahrer lieferte sich vermutlich ein illegales Autorennen mit einem SUV. Foto: Polizei Duisburg

Moers Vermutlich ein illegales Autorennen, ein schwerer Unfall am Ostermontagabend in Moers Meerbeck: Dabei wurde eine Frau lebensgefährlich verletzt. Die beteiligten Fahrer flüchteten vom Unfallort.

Schwerer Unfall am Ostermontagabend gegen 22 Uhr: Möglicherweise bei einem illegalen Autorennen in Moers Meerbeck ist ein PS-Protzer mit hoher Geschwindigkeit in den Kleinwagen einer 43 Jahre alten Frau gefahren. Sie wurde nach Angaben der Polizei lebensgefährlich verletzt.

Für Zeugen sah die Sache sehr eindeutig aus: Sie beobachteten am Ostermontagabend ein illegales Autorennen auf der Bismarckstraße in Moers Meerbeck zwischen einem PS-starken Mercedes AMG und einem Range Rover. Beide Fahrzeuge, so wird erzählt, rasten mit hohem Tempo durch die Stadt. Der Mercedes soll dabei auf der Fahrspur des Gegenverkehrs gefahren sein, heißt es. Auf der Kreuzung mit der Donaustraße kam dem Mercedesfahrer eine 43-Jährige mit ihrem Kleinwagen in den Weg, so der Polizeibericht. Der Bolide krachte in den Citroen. Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Polizei in Duisburg wurde eine Mordkommission gebildet, die den Fall derzeit untersucht.