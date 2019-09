Ärger in Moers : Meerbecker fühlen sich enteignet

Moers Die Stadt möchte, dass auf privaten Grundstücken im Außenbereich Hecken und Obstbäume gepflanzt werden. Einige der betroffenen Eigentümer im Planetenviertel wollen das nicht mitmachen.

Der Streit dreht sich zum einen um die Anlage von Grünstreifen, die laut Stadt als Ausgleichsfläche im Bebauungsplan vorgesehen waren. Zum anderen geht es um die Nutzung von Land, das Tobias Pfau und andere Hausbesitzer hinzugekauft haben, um ihre Gärten zu vergrößern. Das hinzugekaufte Land liege in einem „Außenbereich“, sagt die Stadt, und werde teils widerrechtlich genutzt (wir berichteten). Die Stadtverwaltung hat nun vorgeschlagen, den bestehenden Bebauungsplan so zu ändern, dass auf den Außenbereich-Grundstücken eine Hecke mit Durchgängen und dahinter Obstbäume anzupflanzen sind – was die Nutzung der Grundstücke durch die Eigentümer allerdings einschränken würde. Im Gegenzug will die Stadt auf eine fünf Meter breite Hecke verzichten, die laut Bebauungsplan auf den ursprünglichen Hausgrundstücken vorgeschrieben gewesen sei. Im Ausschuss für Stadtentwicklung begrüßte die Politik einstimmig diesen Kompromiss.