Kinder- und Jugendtheater in Moers : Schneewittchen ist beim Pinguin zu Gast

Das Theater Anna Rampe gastiert mit „Einmal Schneewittchen, bitte“ auf dem Festival. Foto: Daniel Wagner

Das Kinder- und Jugendtheaterfestival präsentiert ab dem 17. März neun verschiedene Theaterproduktionen in Moers. Die Penguin’s Days erreichen jedes Jahr bis zu 3000 Schüler. Eine Jugend-Jury kürt das beste Stück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Katzke

Pinguin Max von Meer sorgt 2020 für eine Materialschlacht auf der Moerser Theaterbühne. Papier, Wolle, Stroh, viele Objekte und sogar ein Erdball spielen in den Theaterstücken der Penquin’s Days vom 17. bis zum 30. März eine wichtige Rolle. „An den Materialien entwickeln sich die Geschichten, die die Theater präsentieren werden“, berichten Kathrin Leneke und Robert Hüttingen. Die beiden Theaterpädagogen zeichnen für das 28. Kinder- und Jugendtheaterfestival verantwortlich.

Neun Produktionen entführen Kinder und Jugendliche in 27 Vorstellungen in die spannende Welt des Theaters. Eine Jugendjury wird sich alle ausgewählten Inszenierungen anschauen und am Ende den „Goldenen Pinguin“ an das beste Theater verleihen. Gefördert werden die Penguin’s Days seit 1994 durch die Sparkasse am Niederrhein. Das Kinder- und Jugendtheaterfestival wurde 1993 angesichts des schrecklichen Brandanschlags in Solingen ins Leben gerufen und soll die bunte und offene Gesellschaft in Moers festigen. Altersgrenzen gibt es bei den Penguin’s Days nicht.

INFO Kartenvorverkauf und Eintrittspreise Kartenreservierung Telefon 02841 8834112 oder per E-Mail an jasmin.wrobel@schlosstheater-moers.de Kartenvorverkauf Dienstags bis freitags, jeweils von 11 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, samstags von 11 bis 14 Uhr im Studio des Schlosstheaters, Kastell 6. Eintritt Kinder und Jugendliche zahlen 3,50 Euro, Erwachsene sieben Euro.

So bringt zum Beispiel die Tanzfuchs Produktion aus Köln ein Tanzkonzert für kleine Kinder ab einem Jahr auf die Bühne. Es handelt sich um eine Koproduktion mit dem Tanzhaus NRW. Das Stück kommt ganz ohne Worte aus und zeigt auf, was Papier raschelnd und knisternd alles ausdrücken kann. Eine neue Interpretation des Grimmschen Märchens „Schneewittchen“ bringt das Theater Anna Rampe aus Berlin mit in die Grafenstadt: „Einmal Schneewittchen, bitte“ ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Um grundlegende Themen des Daseins wie Liebe, Verantwortung, Einsamkeit und Tod geht es in dem Stück „Kleine Geschichten“ vom Verein Ciaconna Clox aus Leipzig. Kinder ab vier Jahren erleben eine Schauspielerin und eine Tänzerin in der Interaktion.

„Wir möchten dieses Jahr eine große künstlerische Vielfalt und verschiedene Kunstformen präsentieren“, erläutert Robert Hüttinger das Konzept. So arbeitet das Kranewit Theater aus Berlin im Stück „Die sieben Raben“ nach den Gebrüdern Grimm mit Figuren, Masken und Musik. Wie die Welt auf die Welt kam, das zeigt die kleinste Bühne der Welt aus Pullach den Zuschauern ab zehn Jahren. Hedwig Rost und Jörg Baesecke erzählen 20 Geschichten über den Weltanfang mit Hilfe von Papierobjekten und Naturmaterialien. Auch geht das „kleinste Theater der Welt“ der Frage nach, ob die Schöpfung heute schon ihrem Ende entgegen geht.

Das Ensemble der „Performance Fetter Fisch“ aus Münster, das schon einmal in Moers zu erleben war, ist in diesem Jahr mit dem Stück „The Big Picture“ vertreten. Zwei Performerinnen erforschen die Macht von Bildern. Das Kresch-Theater aus Krefeld fordert hingegen in seinem Klassenzimmertheaterstück „Out! Gefangen im Netz“ die Zuschauer ab 14 Jahren zum Mitdenken über die Gefahren von Cybermobbing auf. In der Inszenierung „RemembeRing“ begibt sich die jüdische Schauspielerin Liora Hilb vom Theater La Senty Menti auf die Suche nach Antworten zu ihrer Familiengeschichte. Das Schlosstheater Moers zeigt im Rahmen des Kinder- und Jugendtheaterfestivals gleich vier Inszenierungen: „Komm her, Bursche“ ist eine Eigenproduktion des Jungen StM ebenso wie „Der letzte Henker“. Dieses Stück, das Lea Krell mit jungen Schauspielerin einstudiert hatte, feierte erst vor wenigen Tagen Premiere. Außerdem sind die Inszenierungen „Illuminatics - ein Mindfuck-Workout“ in der Regie von Matthias Heße und „Die Pest“ nach Albert Camus in der Regie von Intendant Ulrich Greb zu sehen.

Die Eröffnung der diesjährigen Penguin’s Days findet am 17. März statt, die Abschlussfeier mit der Verleihung des Goldenen Pinguins ist für den 30. März (17 Uhr) geplant. Die neue Stadtmusikerin Maria Portugal greift das Festivalmotto „Materialschlacht“ an diesem Abend musikalisch auf.