Krankenhaus in Moers Rückkehr zur Maskenpflicht

„Die Regelung gilt bis auf Weiteres für alle Besucher und ambulanten Patienten im gesamten Krankenhaus“, erklärt Kato Kambartel, Oberarzt der Klinik für Lungen- & Bronchialheilkunde. „Unsere Mitarbeiter tragen in den Patientenzimmern bereits seit einigen Wochen wieder Masken.“ Darum gehe es in erste Linie, sagt Kambartel: Den Schutz der Patienten im direkten Kontakt mit Besuchern. Weil die Lage am Eingang und auf den Fluren besser zu überschauen sei, gelte das Tragegebot jetzt in allen Innenräumen des Krankenhauses.