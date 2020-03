Interview mit Michael Birr von Moers Marketing : „Feste sind für das Zusammenleben wichtig“

Moers Der Geschäftsführer der Moers Marketing Michael Birr hofft, dass die Herbstkirmes wie geplant stattfinden kann.

Birr Genauso wie das System etappenweise heruntergefahren wurde, wird es irgendwann Schritt für Schritt wieder hochgefahren – nur mit langsamerem Tempo. Wenn die Hochphase der Pandemie überstanden ist, wird die Landesregierung Cafés und Restaurants, Geschäfte oder Friseursalons wieder öffnen lassen. Ich denke, sie verbindet das mit besonderen Anforderungen an Hygiene, Abstand und Gästezahl. Möglicherweise lässt sie kleinere Veranstaltungen mit bis zu 30 oder 50 Personen zu, um wieder Kindergärten und Schulen öffnen zu können. Aber auch das wird sie mit Anforderungen an Hygiene, Abstand und Verhalten koppeln. Ich denke, die Politik wird abwarten, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Erst bei positivem Verlauf, also einem Rückgang der Infizierten, wird sie auch wieder größere Veranstaltungen zulassen.

Birr Die Stadt Moers musste sehr früh Veranstaltungen wegen Covid-19 untersagen. Das war auch richtig, um die Ausbreitung des Virus‘ zu verlangsamen. Die Moers Marketing hat bereits am 14. März das „Sparkasse am Niederrhein Boogie Festival“ abgesagt – mit rund 1200 möglichen Zuschauern in der ENNI-Eventhalle. Da liefen noch alle Bundesligaspiele – zum Beispiel in Mönchengladbach mit über 50.000 Zuschauern. Wir waren einer der Ersten, die ihre Eventaktivitäten komplett hinuntergefahren haben, und wir werden einer der Letzten sein, die sie wieder herauffahren dürfen. Wann das passiert, weiß leider niemand. Deshalb sind wir aktuell zweigleisig unterwegs. Den ersten Trödelmarkt in der Moerser Innenstadt haben wir schon vor einigen Wochen abgesagt. Er war für den 29. März geplant. Auch den Moerser Frühling am 4. und 5. April durfte nicht durchgeführt werden. Wir planen derzeit jedoch einen Trödelmarkt für den 7. Juni. Wir können keinerlei Prognose abgeben, ob er stattfindet oder nicht. Genauso wenig können wir eine Prognose für die Moerser Kirmes abgeben - aber die Planungen müssen jetzt laufen, sonst schaffen wir es am Ende nicht mehr rechtzeitig. Absagen gehen schneller. Daher können wir unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aktuell noch nicht um Kurzarbeit bitten und haben damit zusätzliche finanzielle Belastungen in einer Zeit von null Umsätzen. Wir tun das auch, weil wir davon überzeugt sind, dass Feste, Märkte und Veranstaltungen für das soziale Zusammenleben wichtig sind. Deshalb wollen wir auf diesem Sektor für die Zukunft optimal aufgestellt sein.