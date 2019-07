Weil er Ticket nicht zahlen will : Mann schlägt Busfahrer in Moers ins Gesicht

Die Polizei befragte den Busfahrer nach dem Angriff. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Moers Am Montagmittag ist es am Königlichen Hof in Moers zu einem Angriff auf einen Busfahrer gekommen. Ein 25-Jähriger wollte zunächst ohne Ticket mit dem Bus fahren und versuchte dann, mit dem Fahrgeld einer Fahrgästin zu fliehen.

Ein 25-jähriger Mann aus Moers hat am Montagmittag am Könglichen Hof in der Moerser Innenstadt einem Busfahrer mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen.

Wie die Polizei berichtet, habe der Mann zunächst versucht, ohne gültige Fahrkarte in den Bus zu gelangen. Der 56-jährige Busfahrer hatte den Mann daraufhin angesprochen. Eine Frau stieg zur gleichen Zeit ebenfalls in den Bus ein und legte dem Fahrer ihr Fahrgeld in Höhe von 1,70 Euro in bar auf die Kasse.

Der Mann griff nach dem Geld und wollte den Bus verlassen. Der Busfahrer versuchte, den Mann zu stellen und hielt ihn am Handgelenk fest. Dabei schlug der Beschuldigte dem Fahrer mit der flachen Hand ins Gesicht.

Dem 25-Jährigen gelang zunächst ohne das Geld die Flucht. Die Besatzung eines zur Hilfe gerufenen Streifenwagen konnte den mutmaßlichen Täter kurz darauf in der Nähe des Moerser Parks allerdings vorläufig festnehmen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

(cpas)