Polizei in Moers sucht Zeugen Mann mit heruntergelassener Hose zeigt sich 85-Jähriger auf Friedhof

Eine 85 Jahre alte Frau aus Moers ist am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr auf dem Friedhof an der Lindenstraße auf einen unbekannten Mann getroffen, der an einem Baum in der Nähe des Friedhofeingangs seine Hose und Unterhose bis zu den Knien herunter gelassen hatte. Das teilt die Polizei mit. Die 85- Jährige verließ unmittelbar das Friedhofsgelände über den Zugang zur Galgenbergsheide. Der Mann wird als circa 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß, mit normaler Statur und dunkelblonden, kurzen Haaren beschrieben. Bekleidet war er mit einem braunen Pullover und einer dunklen Hose. Die Polizei fragt: Wer ist auch auf den Mann aufmerksam geworden oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 171 0 entgegen.